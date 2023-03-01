القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة:

"يديعوت أحرونوت"

- صفر من التوافق خلال المفاوضات بين المعارضة والائتلاف حول إيجاد تسوية للأزمة القضائية

- تظاهرة دعما لإصلاح الجهاز القضائي: آلاف من نشطاء اليمين تظاهروا في تل أبيب وأغلقوا الشوارع الرئيسية ولم تفرقهم الشرطة

- مبادرة: التوصل إلى التوسط الجنائي في ملفات فساد نتنياهو

- نشطاء من اليمين يهددون المعارضين لنتنياهو

- الشيطان الطائفي والطبقية داخل المجتمع الإسرائيلي تتسرب أيضا للجيش

- لائحة اتهام ضد مستوطنين هاجموا الفلسطينيين بالبلطات والحجارة في حوارة

- يحاربون المحكمة العليا بدل أن يحاربوا من أجل الفقراء الذين تزداد أعدادهم

"معاريف"

- على ما يبدو: وزير الأمن المقال جالانت سيعتذر ويبقى في منصبه

- مسؤولة في الإدارة الأميركية: قادة بالشرق الأوسط قلقون من الخلافات في إسرائيل

- مسؤول أميركي سابق يحذر: بدون الولايات المتحدة لن يبقى الهايتك الإسرائيلي

- لائحة اتهام ضد الرئيس الأميركي السابق ترمب

- المستشفيات تعاني من أزمة مالية ووزارة المالية ترفض التمويل

- اعتقال ناشط يميني هدد بقتل الصحافيين

- ابن عم نتنياهو: أخجل أنك تحمل اسم نتنياهو وجزء من العائلة

"هآرتس"

- الحكومة على استعداد أن تمزق الجيش وإعادة إسرائيل 60 عاما للوراء

- لائحة اتهام ضد ترمب والتهمة دفع ثمن لإسكات ممثلة أفلام إباحية

- متظاهرون من اليمين طالبوا باحتلال تل أبيب

- عيد الفصح (لليهود) لن يكون هادئا وتنتظرنا أيام عصيبة بعد العيد

- على الرغم من المفاوضات للتوصل لتسوية.. غدا مظاهرة ضد إضعاف الجهاز القضائي

- آلاف من نشطاء اليمين تظاهروا أمس بتل أبيب

- افتتاحية الصحيفة: أخرجوا بلطجية اليمين خارج القانون