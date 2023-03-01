فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة:
"يديعوت أحرونوت"
- صفر من التوافق خلال المفاوضات بين المعارضة والائتلاف حول إيجاد تسوية للأزمة القضائية
- تظاهرة دعما لإصلاح الجهاز القضائي: آلاف من نشطاء اليمين تظاهروا في تل أبيب وأغلقوا الشوارع الرئيسية ولم تفرقهم الشرطة
- مبادرة: التوصل إلى التوسط الجنائي في ملفات فساد نتنياهو
- نشطاء من اليمين يهددون المعارضين لنتنياهو
- الشيطان الطائفي والطبقية داخل المجتمع الإسرائيلي تتسرب أيضا للجيش
- لائحة اتهام ضد مستوطنين هاجموا الفلسطينيين بالبلطات والحجارة في حوارة
- يحاربون المحكمة العليا بدل أن يحاربوا من أجل الفقراء الذين تزداد أعدادهم
"معاريف"
- على ما يبدو: وزير الأمن المقال جالانت سيعتذر ويبقى في منصبه
- مسؤولة في الإدارة الأميركية: قادة بالشرق الأوسط قلقون من الخلافات في إسرائيل
- مسؤول أميركي سابق يحذر: بدون الولايات المتحدة لن يبقى الهايتك الإسرائيلي
- لائحة اتهام ضد الرئيس الأميركي السابق ترمب
- المستشفيات تعاني من أزمة مالية ووزارة المالية ترفض التمويل
- اعتقال ناشط يميني هدد بقتل الصحافيين
- ابن عم نتنياهو: أخجل أنك تحمل اسم نتنياهو وجزء من العائلة
"هآرتس"
- الحكومة على استعداد أن تمزق الجيش وإعادة إسرائيل 60 عاما للوراء
- لائحة اتهام ضد ترمب والتهمة دفع ثمن لإسكات ممثلة أفلام إباحية
- متظاهرون من اليمين طالبوا باحتلال تل أبيب
- عيد الفصح (لليهود) لن يكون هادئا وتنتظرنا أيام عصيبة بعد العيد
- على الرغم من المفاوضات للتوصل لتسوية.. غدا مظاهرة ضد إضعاف الجهاز القضائي
- آلاف من نشطاء اليمين تظاهروا أمس بتل أبيب
- افتتاحية الصحيفة: أخرجوا بلطجية اليمين خارج القانون