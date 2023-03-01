رام الله/سما/

تصدر إحياء أبناء شعبنا في الوطن والشتات الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد، عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة.

كما أبرزت الصحف الثلاث إصابة عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق عدة، إضافة لهدم منزل في النويعمة، شمال أريحا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ إحياء ذكرى يوم الأرض بمسيرة مركزية في سخنين تحت لواء العلم الفلسطيني

_ الرئيس: حريصون على تعزيز العلاقات التاريخية القوية التي تربط فلسطين وأذربيجان

_ مؤسسة محمود عباس تطلق حملتها الرمضانية في الضفة وغزة

_ إصابات في قباطية وبيت أمر والاحتلال يهدم منزلا في النويعمة

_ "مركزية فتح" تشدد على ضرورة الالتفاف حول المشروع الوطني ودعم الخطوات السياسية لمنظمة التحرير

_ أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بإجراء تحول في السياسة الأميركية لدعم الحقوق الفلسطينية

_ مديرة "هيومن رايتس": حكومة إسرائيل في حالة هياج على حقوق الإنسان

_ "المواطن الإسرائيلية": "الحرس القومي" يهدف إلى استخدام الوسائل المتطرفة تجاه المجتمع الفلسطيني

_ معارضة مساعي الليكود لتمديد ولاية الكنيست.. ودراسة إبرام "صفقة" في محاكمة نتنياهو

الأيام:

­_ مواجهات وإصابات بالرصاص في قباطية وخلال اقتحامات واعتداءات في مناطق عدة

_ جماهير الداخل تحيي ذكرى يوم الأرض: نحن باقون في وطننا والعنصرية زائلة

_ الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأذري

_ حاخامات يطلبون السماح بذبح القرابين في الأقصى خلال "الفصح اليهودي"

_ إصابات بالاختناق إثر استهداف الاحتلال نهائي كأس ياسر عرفات في استاد فيصل الحسيني

_ "هيومن رايتس" تدعو لجهود إضافية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات

_ باربرا ليف لـ "الأيام": الإدارة ملتزمة بشدة بإقامة الدولة الفلسطينية والتهدئة تسير ببطء

القدس:

_ إحياء ذكرى يوم الأرض بمسيرات وفعاليات

_ هدم منزل في النويعمة بأريحا واعتداءات في عدة مناطق بالضفة

_ الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأذري ويطلعه على الأوضاع الفلسطينية

_ زوجة الأسير وليد دقة: وضعه صعب للغاية

_ واشنطن: قلق إقليمي من تأثير الاحتجاجات في إسرائيل على الاستقرار بالضفة

_ 15 حاخاما يطلبون من نتنياهو وبن غفير "ذبح القرابين" في الأقصى الأربعاء القادم

_ الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في تل أبيب ويغلقون شوارع رئيسية

_ أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بتغيير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل لضمان وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني