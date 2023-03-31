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250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى

الجمعة 31 مارس 2023 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى مئات الاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا أمام مركبات المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، وشارع الأنبياء، وشارع صلاح الدين، وغيرها، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.

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