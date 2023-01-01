القواسمي : ندعو المعلمين بالضفة الى إنقاذ العام الدراسي

رام الله/ سما/



دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي المعلمين الى إستئناف العام الدراسي وإنقاذه بعدما تم الإستجابه من قبل الحكومة لكافة المطالب التي قدمت من قبل المعلمين.

وقال القواسمي في تصريحات له اليوم إن فتح المدارس وإستئناف العام الدراسي وإنقاذ ما تبقى منه يأتي من باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية والتعليمية التي يتحملها الجميع في المجتمع الفلسطيني دون إستثناء ، وحفاظا على مستقبل أبناءنا الطلبة وسلامة المجتمع وإبعاده عن آفات الجهل والتجهيل.

وأوضح القواسمي أن حركة فتح كانت وستبقى تعتبر المعلم نبراسا و ركنا أساسيا في بناء المجتمع وجنبا الى جنب وسواسية مع أبناء شعبنا ، وله مكانة خاصة.



