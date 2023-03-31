سلطات الاحتلال تعلن إغلاق الضفة الغربية و غزة خلال هذه الأيام ..

القدس المحتلة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال، الجمعة، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال "عيد الفصح اليهودي".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 عند الساعة 17:00 مساء. على أن يتم فتح المعابر ورفع الإغلاق في يوم السبت الموافق 8 أبريل عند منتصف الليل (في الليلة بين يومي السبت والأحد)، رهنا بتقييم الوضع وحسب أوقات الفتح في الفترات الاعتيادية.

وأضاف، بأنه في يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 سيتم فتح المعابر أمام حركة الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، حسب الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان.

وأضاف جيش الاحتلال بأنه سيفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 عند الساعة 17:00 مساء. وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق في يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023 (في الليلة بين يومي الأربعاء والخميس)، رهنا بتقييم الوضع وحسب أوقات الفتح في الفترات الاعتيادية.

وقال الناطق بأنه "خلال فترة الإغلاق سيتاح المرور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بعد مصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق" مشيرا إلى أن "أوقات الإغلاق هي حسب توقيت إسرائيل".