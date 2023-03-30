  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

"جبل المكبر" يتوّج بكأس "الشهيد ياسر عرفات"

الجمعة 31 مارس 2023 01:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جبل المكبر" يتوّج بكأس "الشهيد ياسر عرفات"



القدس المحتلة/سما/

توّج نادي "جبل المكبر"، الليلة، بلقب كأس "الشهيد ياسر عرفات" لكرة القدم، بعد فوزه على "مركز بلاطة" بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وسجّل زيد قنبر هدف المباراة الوحيد برأسية جميلة في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، ليحافظ "جبل المكبر" على الكأس في خزائنه بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي، كما توّج أيضا بلقب دوري المحترفين لهذا الموسم.

وتوقفت المباراة لأكثر من 30 دقيقة، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط الاستاد، وإطلاقها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب أرضية الملعب والمدرجات، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين بالإختناق، بينهم أطفال.

وطالت قنابل الغاز السام غرف الملابس خلال تواجد لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما أضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.

وأشارت مصادر محلية إلى أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين عولجت باقي الإصابات داخل الملعب من قبل الطواقم الطبية التابعة لاتحاد كرة القدم وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.

ورغم الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال، قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وطاقم التحكيم وإدارة الفريقين واللاعبين استئناف المباراة.

وأهدى نادي "جبل المكبر" اللقب إلى لاعبه الأسير أحمد أبو خديجة، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث من آذار الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل شاب من غزة طعنًا على يد شاب آخر في السويد

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

شاهد ..ترامب في قبضة الشرطة بـ «الذكاء الاصطناعي»

هآرتس : توقف حركة الطيران بين إسرائيل ودول التطبيع

أسعار صرف العملات

منظمات يهودية : اقتحام جماعي كبير للأقصى الاحد القادم ..

الناصرة : مقتل نجل نائب رئيس البلدية في جريمة إطلاق نار

الأخبار الرئيسية

3419EA3A-7869-4EFA-88DE-3DD6A191B1F9

إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني

مركزية فتح تدعو المعلمين لانهاء الإضراب بالضفة

واشنطن: قلق إقليمي من تأثير الاحتجاجات في إسرائيل على الاستقرار بالضفة وفقدانها السيطرة

البطش: طريق التحرير لا يمر سوى عبر فوهات البنادق وسيف القدس "لن يُغمد"

image_processing20230330-2769406-ka6i6x

غالانت : هناك إمكانية لاشتعال الأوضاع في مختلف الجبهات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم