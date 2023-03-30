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الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

الجمعة 31 مارس 2023 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة



رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الخميس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتعيينات القيادية الجديدة.

وقال سيادته في برقية التهنئة، ​يسعدنا أن نتوجه لسموكم بأطيب التهاني الأخوية، بإصداركم مراسيم التعيين الأميرية الجديدة، وهي: تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين كلاً من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وأضاف الرئيس: ​نسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خُطاكم نحو تحقيق ما تصبون والشعب الإماراتي الشقيق إليه من أهدافٍ وتطلعات، وتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.

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