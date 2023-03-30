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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن عدوانًا جديدا على سوريا

الجمعة 31 مارس 2023 01:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن عدوانًا جديدا على سوريا



دمشق/وكالات/


ذكر مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق.
وقال إن صواريخ الدفاع الجوي السوري تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية وإسقاطها، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجتين من الصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي المحتلة باتجاه محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر أن الفرق الفنية توجهت إلى موقع العدوان الإسرائيلي للبدء بحصر الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا.

وأضاف المصدر الأمني " أن: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".
وأشار إلى أن "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت للعدوان الإسرائيلي ونجحت بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.

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