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محارب سابق في مشاة البحرية الأمريكية: زيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل لتجنب اعدامه

الجمعة 31 مارس 2023 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محارب سابق في مشاة البحرية الأمريكية: زيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل لتجنب اعدامه



القدس المحتلة/سما/

أعرب عضو المحاربين القدماء في مشاة البحرية الأمريكية لوكاس غيدج، عن رأيه بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سوف يفر إلى إسرائيل كي لا يتم إعدامه من قبل الأوكرانيين.

وأضاف غيدج عبر حسابه في "تويتر": "ضعوا علامة على كلامي هذا: سوف يتعيّن على أوكرانيا في النهاية الاستسلام، وسيهرب زيلينسكي إلى إسرائيل حتى لا يقضي عليه الشعب الأوكراني، الذي سيستيقظ ويدرك أنهم كانوا يتلاعبون به فقط".

يشار إلى أن ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، ذكر أن الأوكرانيين الممتعضين من سياسات كييف عليهم أن يثوروا في انتفاضة ضد زيلينسكي.

وقبل ذلك كله، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الأوكرانيين هم مجرد مواد للاستهلاك من قبل حلف "الناتو".

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