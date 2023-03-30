الكرملين يعلق على اعتقال الصحفي من "وول ستريت جورنال" الأمريكية بتهمة التجسس

موسكو/وكالات/

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على احتجاز الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش من صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه تم القبض عليه متلبسا.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع إن الأمر "لا علاقة له بشكوك حول نشاط الصحفي، وإنما تم القبض عليه متلبسا".]

الخارجية الروسية: ما كان يقوم به مراسل "وول ستريت جورنال" لا علاقة له بالصحافة

وردا على سؤال بشأن مكتب صحيفة "وول ستريت جورنال" في موسكو، صرح بيسكوف بأن موظفي المكتب "سوف يعملون بشكل طبيعي ما دام هناك اعتماد صحفي يصرح لهم بذلك"، وحول الرد المتوقع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على اعتقال الصحفي قال بيسكوف: "نأمل ألا يكون هناك رد".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن ما كان يقوم به مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي تم احتجازه "لا علاقة له بالصحافة"، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا وضع "المراسل الأجنبي" واعتماده الصحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية، وهو ليس "أول غربي مشهور يتم القبض عليه متلبسا".

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB قد احتجزت، صباح اليوم، الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، أمريكي الجنسية، في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو، للاشتباه في قيامه بالتجسس. وقد رفعت عليه دائرة التحقيق التابعة للهيئة قضية جنائية بموجب المادة رقم 276 من قانون العقوبات الروسي بتهمة التجسس.