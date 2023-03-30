  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب: وصمة عار في جبين الاحتلال

إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني

الجمعة 31 مارس 2023 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني



رام الله/سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الخميس، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، خلال مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لكرة القدم بين "مركز بلاطة" و"جبل المكبر".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الاستاد، وأطلقت وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالإختناق، بينهم أطفال.

وأضافت المصادر أن قنابل الغاز السام طالت غرف الملابس خلال تواجد لاعبي الفريقين بين شوطي المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما أضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين عولجت باقي الإصابات داخل الملعب من قبل الطواقم الطبية التابعة لاتحاد كرة القدم وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، الذي كان متواجدا في الاستاد إلى جانب القنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير، إن استهداف اللاعبين والجمهور بقنابل الغاز السام المسيل للدموع هو وصمة عار في جبين الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الاتحاد الفلسطيني سيتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي وكل الاتحادات الوطنية في العالم، لوضع حد لهذا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه الجريمة جزء من سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، مشيرا إلى أنها دليل يفترض أن يشكّل أساس لمواجهة ما يحصل بحق شعبنا والرياضة الفلسطينية من إجرام.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء مع سبق الإصرار للمس بحياة اللاعبين والجمهور، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ورغم الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال، قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وطاقم التحكيم وإدارة الفريقين واللاعبين استئناف المباراة، حيث تأخر انطلاق الشوط الثاني 20 دقيقة عن موعده، علما أن النتيجة تشير إلى تقدم "جبل المكبر" بهدف دون رد سجله لاعبه زيد قنبر في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

5EBE34DC-4B25-4F8F-9043-0FE57987ACA7
059B9CF9-95F3-40A9-9514-97E5D1310A13
7BA74350-DF72-4422-B7EC-9C5FB7F58CB3
08101938-45FF-44D5-842C-5AB8F39C7507
D7A90B28-024A-4E3A-ACB3-29D8C14DBE7E

الأكثر قراءة اليوم

مقتل شاب من غزة طعنًا على يد شاب آخر في السويد

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

شاهد ..ترامب في قبضة الشرطة بـ «الذكاء الاصطناعي»

هآرتس : توقف حركة الطيران بين إسرائيل ودول التطبيع

أسعار صرف العملات

منظمات يهودية : اقتحام جماعي كبير للأقصى الاحد القادم ..

الناصرة : مقتل نجل نائب رئيس البلدية في جريمة إطلاق نار

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح تدعو المعلمين لانهاء الإضراب بالضفة

واشنطن: قلق إقليمي من تأثير الاحتجاجات في إسرائيل على الاستقرار بالضفة وفقدانها السيطرة

البطش: طريق التحرير لا يمر سوى عبر فوهات البنادق وسيف القدس "لن يُغمد"

image_processing20230330-2769406-ka6i6x

غالانت : هناك إمكانية لاشتعال الأوضاع في مختلف الجبهات

نتنياهو : "تعزز اعتقادي بأن تعيين بن غفير جدير ومعقول"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم