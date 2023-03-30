إسرائيل: التراجع عن قرار إقالة وزير الجيش مقابل الاعتذار

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عبرية ان رئيس شاس أرييه درعي يتوسط في الأيام الأخيرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، وفي غضون ذلك تتزايد فرص بقاء الأخير في منصبه رغم طرده.

يرفض غالانت الاستقالة من الكنيست في إطار القانون النرويجي، لكنه ربما سيعتذر عن الطريقة التي تصرّف بها عندما تخطّى رئيس الحكومة ودعا علنًا بتوقيف التعديلات القضائية ولكنه لن يعتذر عن موقفه من القضية.

الدائرة المقربة من نتنياهو تؤيد بقاء غالانت في منصبه، على الرغم من أزمة الثقة التي نشأت بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده غالانت اثناء تواجد نتنياهو في لندن. هذا لأنهم يعتقدون أنه في الوضع الحساس الذي تم إنشاؤه ، سيساعد ذلك على تهدئة الروح المعنوية لدى اعضاء الحزب والجماهير المؤيدة والمعارضة لمخطط التعديلات القضائية.

في الأيام الأخيرة ، نظر نتنياهو أيضًا في خيارات أخرى، مثل تعيين قائم باعمال لوزير الجيش. ومن بين الأسماء التي ظهرت ليحل محل غالانت وزير الاقتصاد نير بركات، ووزيرة النقل ميري ريغيف، ووزيرة الطاقة يسرائيل كاتس، ووزير الزراعة آفي ديختر.

استضاف درعي الليلة الماضية غالانت في منزله في القدس لإيجاد حل وسط من شأنه أن يبقيه في وزارته.

خلال المحادثة بين الاثنين، أثيرت احتمالات مختلفة لغالانت للبقاء في منصبه، بما في ذلك اعتذار من جانبه بعد أن دعا لإيقاف تشريع الثورة القانونية خلال تواجد نتنياهو في لندن.