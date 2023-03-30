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عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في تل أبيب

الخميس 30 مارس 2023 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف في مدينة تل أبيب، مساء اليوم، الخميس، للتعبير عن دعمهم لمساعي ائتلاف بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بدعوة من حزب الليكود وحركة "إم تيرتسو"، وسط مخاوف من اعتداءات تستهدف معارضي خطة الحكومة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن الشرطة بادرت إلى إغلاق مسالك شارع "أيالون" الرئيسي المتجه شمالا، في محاولة لتجنب التصادم مع المتظاهرين الذين وصلوا من جميع المناطق بما في ذلك المستوطنات في الضفة المحتلة، فيما أغلق المتظاهرون مسالك "أيالون" المتجهة جنوبا.

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