إنتهاء جلسة محاكمة الأسير الشيخ خضر عدنان دون إصدار قرار

رام الله/ سما/

انتهت جلسة محاكمة الأسير الشيخ القيادي خضر عدنان، مساء اليوم الخميس 30-3-2023، دون إصدار قرار بالاستئناف المقدم محاميه.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى: "إنتهاء جلسة محكمة الاستئناف بمحكمة عوفر الصهيونية للأسير الشيخ خضر عدنان دون إصدار قرار في الاستئناف المقدم من محامي الدفاع عنه".

وأضافت مهجة القدس، أنه من المتوقع إصدار القرار بحق الشيخ عدنان خلال الأسبوع القادم، بالرغم من تدهور حالته الصحية.

وأشارت إلى أن الشيخ خضر عدنان لا يعترف بالتهم الملفقة والموجهة بحقه ويؤكد أن مطلبه هو الحرية.