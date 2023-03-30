  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد ..ترامب في قبضة الشرطة بـ «الذكاء الاصطناعي»

الخميس 30 مارس 2023 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..ترامب في قبضة الشرطة بـ «الذكاء الاصطناعي»



وكالات / سما/

شهدت الأيام الماضية، حالة من ترقب إلقاء القبض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية مزاعم تورطه في قضية دفع رشوات لإحدى الممثلات، لإخفاء علاقتهما.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صوراً تم ابتكارها باستخدام تقينات الذكاء الاصطناعي، حول إلقاء القبض على دونالد ترامب. الصورة دونالد ترامب         دونالد ترامب

وظهر ترامب في عدد من الصور – غير الحقيقية – وهو يجري هرباً من الشرطة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، ويصطحبه جو بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي، وهو يرتدي ملابس ضابط شرطة.

كما انتشرت صور تتوقع شكل ترامب بملابس السجون الأمريكية، برتقالية اللون، وظهر في عدة لقطات، وهو يتجول داخل السجن وينهار باكياً. الصورة دونالد ترامب وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن السبت الماضي، أنه يتوقع أن يجري «توقيفه» الثلاثاء بسبب مزاعم بدفع أموال للممثلة المثيرة للجدل ستورمي دانييلز قبل انتخابات 2016، ودعا أنصاره إلى التظاهر لمنع اعتقاله، وذلك بعد ساعات من نشره أولى تصريحاته على منصتي فيسبوك ويوتيوب منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب أحداث الكابيتول، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أنباء الاعتقال بأنه انتقام سياسي، وتوقع الملياردير إيلون ماسك أنه إذا تم توقيف ترامب فإن ذلك سيمكّنه من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.                   دونالد ترامب

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!»، متحدثاً عن «تسريب» معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

  دونالد ترامب   دونالد ترامب ويركّز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات عام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تزعم أنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات. ويدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية. وفي حال وجّه مدّعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عاماً)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة. وقال محامي ترامب لشبكة «سي ان بي سي» مساء الجمعة إنّ موكّله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجّهت إليه هيئة محلّفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام. وأصر ترامب مرة أخرى على أنه لم يرتكب أي جريمة، وذكّر أتباعه بأن المحكمة تم تمويلها بشكل كبير من قبل الملياردير الليبرالي جورج سوروس. وفي الرسالة التي نشرها على منصّته بأحرف كبيرة، تحدّث الرئيس السابق عن «تسريبات غير قانونية من مكتب مدّعين عامين فاسد ومسيّس للغاية في مانهاتن». الصورة دونالد ترامب
 

الأكثر قراءة اليوم

مقتل شاب من غزة طعنًا على يد شاب آخر في السويد

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

استطلاعات رأي اسرائيلية : ائتلاف نتنياهو سيسقط في اي انتخابات قادمة

حاييم ليفين يتعهد بطرح قانون الإصلاح القضائي على الكنيست في الجلسة المقبلة

الاعلام العبري:إقالة غالانت "صدمت" البيت الأبيض وإدارة بايدن بحثت إلغاء مشاركة نتنياهو في "قمة" افتراضية

أسعار صرف العملات

هآرتس : توقف حركة الطيران بين إسرائيل ودول التطبيع

الأخبار الرئيسية

البطش: طريق التحرير لا يمر سوى عبر فوهات البنادق وسيف القدس "لن يُغمد"

image_processing20230330-2769406-ka6i6x

غالانت : هناك إمكانية لاشتعال الأوضاع في مختلف الجبهات

نتنياهو : "تعزز اعتقادي بأن تعيين بن غفير جدير ومعقول"

منظمات يهودية : اقتحام جماعي كبير للأقصى الاحد القادم ..

“هآرتس” : إذلال بايدن لنتنياهو.. كيف يرى العالم الغربي “إسرائيل”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم