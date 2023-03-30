يديعوت : نتنياهو يتلقى إزدراءً مُهيناً وصاخباً من بايدن

القدس المحتلة/ سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس وزراء كيان الاحتلال وطوال سنوات لم يتلق إزدراءً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

وقالت مراسلة ومحللة الشؤون السياسة في صحيفة يديعوت احرونوت أورلي أزولاي: "طوال سنوات وجود "إسرائيل"، لم يتلق رئيس وزرائها بينيامين نتنياهو أبدًا مثل هذا الازدراء الصاخب والمهين من المواطن رقم 1 في الولايات المتحدة "الرئيس الأمريكي".

وأضافت المراسلة أزولاي: "إن جو بايدن أزال جناحيه عن بنيامين نتنياهو وأشار للعالم كله أنا لا أصدقه بعد الآن".