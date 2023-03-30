  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت : نتنياهو يتلقى إزدراءً مُهيناً وصاخباً من بايدن

الخميس 30 مارس 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : نتنياهو يتلقى إزدراءً مُهيناً وصاخباً من بايدن



القدس المحتلة/ سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس وزراء كيان الاحتلال وطوال سنوات لم يتلق إزدراءً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

وقالت مراسلة ومحللة الشؤون السياسة في صحيفة يديعوت احرونوت أورلي أزولاي: "طوال سنوات وجود "إسرائيل"، لم يتلق رئيس وزرائها بينيامين نتنياهو أبدًا مثل هذا الازدراء الصاخب والمهين من المواطن رقم 1 في الولايات المتحدة "الرئيس الأمريكي".

وأضافت المراسلة أزولاي: "إن جو بايدن أزال جناحيه عن بنيامين نتنياهو وأشار للعالم كله أنا لا أصدقه بعد الآن".

الأكثر قراءة اليوم

مقتل شاب من غزة طعنًا على يد شاب آخر في السويد

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

استطلاعات رأي اسرائيلية : ائتلاف نتنياهو سيسقط في اي انتخابات قادمة

حاييم ليفين يتعهد بطرح قانون الإصلاح القضائي على الكنيست في الجلسة المقبلة

الاعلام العبري:إقالة غالانت "صدمت" البيت الأبيض وإدارة بايدن بحثت إلغاء مشاركة نتنياهو في "قمة" افتراضية

أسعار صرف العملات

هآرتس : توقف حركة الطيران بين إسرائيل ودول التطبيع

الأخبار الرئيسية

البطش: طريق التحرير لا يمر سوى عبر فوهات البنادق وسيف القدس "لن يُغمد"

image_processing20230330-2769406-ka6i6x

غالانت : هناك إمكانية لاشتعال الأوضاع في مختلف الجبهات

نتنياهو : "تعزز اعتقادي بأن تعيين بن غفير جدير ومعقول"

منظمات يهودية : اقتحام جماعي كبير للأقصى الاحد القادم ..

“هآرتس” : إذلال بايدن لنتنياهو.. كيف يرى العالم الغربي “إسرائيل”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم