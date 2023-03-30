مسيرة مركزية بذكرى يوم الأرض في سخنين بالداخل المحتل

سخنين/ سما/

نظمت الجماهير الفلسطينية العربية، مساء اليوم الخميس، مسيرة مركزية؛ لإحياء الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد في مدينة سخنين بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر صحفية، أنه انطلقت المظاهرة من شارع الشهداء في المدينة، بالتزامن مع حمل العلم الفلسطيني؛ ردا على سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير.

وبدأت فعاليات إحياء يوم الأرض، منذ صباح اليوم الخميس، في بلدات مثلث يوم الأرض، وفي الطيبة، والتي شملت زيارة أضرحة الشهداء، وعوائلهم، إذ أُجريت زيارة محلية لوفد عن بلدية سخنين واللجنة الشعبية والحركات السياسية لبيوت عائلات شهداء يوم الأرض.

كما تمت زيارة أضرحة شهداء يوم الأرض وهم: الشهيدة خديجة شواهنة، والشهيد خضر خلايلة، والشهيد رجا أبو ريا، ومن ثمّ، تمّت زيارة ضريح الشهيد خير ياسين في عرابة.