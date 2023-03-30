واشنطن تكذب نتنياهو: إسرائيل لم تستوف الشروط للإعفاء من التأشيرة

وكالات / سما/

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ، فيدانت باتيل، أنه الإدارة الأميركية تنظر إلى إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة لكن لم تستوفي إسرائيل بعد الشروط الأميركية .

وقال فيدانت في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، بشأن تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس أن من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن الصيف المقبل، "ليس لدي أي تحديث لأقدمه، ولكن لتكرار ما قلته سابقًا ، هو أننا ننظر إلى قبول إسرائيل المستقبلي في برنامج الإعفاء من التأشيرة باعتباره أمرًا يعود بالفائدة على الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف باتيل "نحن نواصل العمل على هذه المسألة. نواصل العمل مع شركائنا الإسرائيليين من أجل تلبية جميع المتطلبات. لكن في هذا الوقت ، لا تفي إسرائيل بجميع متطلبات الأهلية. ولكي تكون مؤهلة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة ، لا يزال أمام إسرائيل عمل كبير يتعين استكماله في إطار زمني قصير من أجل تلبية جميع هذه المتطلبات قبل نهاية السنة المالية ، أي 30 أيلول".

وأكد باتيل :"لكي نكون واضحين مرة أخرى ، فإن المعاملة بالمثل للسفر هي مطلب أساسي للدخول في هذا البرنامج. ونطالب بمعاملة متساوية وحرية السفر لجميع مواطني الولايات المتحدة - بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق - الذين يسعون للدخول إلى إسرائيل أو المرور عبرها".

وكان السفير الأميركي نايدس قد صرح لمجلة "جيويش إنسايدر" أن الإسرائيليين الذين يأملون في السفر بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة يمكن أن يشهدوا تقدمًا في هذه القضية في أقرب وقت الصيف المقبل.

وقال نايدس "من المحتمل أن يتم ذلك ، في تموز أو آب ، عندما يجرون عملية مراجعة".

وبحسب الصحيفة ، جاءت تعليقاته بعد ساعات من تمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون سيسمح بمشاركة معززة لبيانات المعلومات البيومترية بين وكالات الأمن الإسرائيلية والأميركية ، وهو شرط أساسي لدخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية.

ومنذ عشرات السنين ، يضغط زعماء إسرائيل لإضافة إسرائيل إلى الدول المعفية من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أمس "اليوم لدينا أخبار مهمة لمواطني إسرائيل. كما وعدنا ، تم الانتهاء من المتطلبات التشريعية للحصول على الإعفاء من تأشيرات الولايات المتحدة. في الأشهر المقبلة ، سنلبي متطلبات إضافية ، وفي أيلول 2023 ، من المتوقع أن تنضم دولة إسرائيل إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الولايات المتحدة".