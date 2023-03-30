"الشاباك" : اعتقال مستوطنين وتقديم لوائح اتهام ضدهما

القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الخميس، عن اعتقاله مستوطنين من سكان مستوطنات نابلس، هاجما عائلة فلسطينية ليلة "البوريم" في بلدة حوارة، خلال تواجدها على متن مركبة كانت تتوقف خارج أحد المحلات التجارية.

وبحسب بيان للشاباك، فإن المعتقلين ألقيا الحجارة على المركبة من مسافة قصيرة، وأحدهما استخدم فأسًا لتكسير زجاج المركبة ومحاولة مهاجمة ركابها.

وبعد التحقيق معهما، قدم اليوم لائحة اتهام ضدهما بتهمة ارتكاب عمل إرهابي بشكل متعمد لدوافع ذات عنصرية.

واتهم الشاباك، المعتقلين بأنهما ينتميان لمجموعة من المستوطنين العنيفين الذين يعملون على مهاجمة الفلسطينيين وتعطيل نشاطات الجيش الإسرائيلي لإحباط الهجمات الفلسطينية.

واعتبر أن هذه النشاطات تزيد من الاضطرابات وتصعيد الأوضاع وتشكيل خطر على واقع الحياة بالمنطقة، كما أنها تشكل خطرًا على "أمن الدولة"، متعهدًا بالعمل ضدها إلى جانب الشرطة والجيش الإسرائيلي.