3 أعمال رمضانية تواجه انتقادات اقتباس قصصها ومشاهدها

وكالات / سما /

واجه أكثر من عمل درامي عرض في رمضان 2023 سهام الانتقادات من قبل الجمهور على السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم تكن تلك الانتقادات تتناول أداء أبطال العمل على الشاشة، بل بسبب بعض المشاهد وكذلك القصص التي اعتمدت عليها هذه الأعمال والتي اعتبرها البعض استنساخا لأعمال درامية وسينمائية أجنبية عرضت خلال السنوات الماضية.

وتصدر مسلسل "الأجهر"، للنجم عمرو سعد هذه الانتقادات، بسبب اقتباس بعض مشاهده من أكثر من عمل فني آخر، بالإضافة لكل من مسلسل "قرة عينك" للنجمة الكويتية حياة الفهد، ومسلسل "الصفارة"، للنجم أحمد أمين



انتقادات لقصة ومشاهد مسلسل "الأجهر" لعمر سعد



مسلسل "الأجهر" من الأعمال الدرامية المهمة التي تعرض في دراما شهر رمضان 2023، واستطاع المسلسل حتى الآن أن يجذب قطاع من المشاهدين خلال الأيام الأولى من شهر الفضيل، فالعمل تدور قصته حول مراهق "يوسف" يعيش مع والدته واخوته، لكنه يتعرض لمؤامرة يتهم فيه بقتل والدته، ليسجن في الإصلاحية، ويتسرد إخواته، لكنه يهرب من السجن، ويعلم أن هناك من يتربص به لقتله، ليساعده "سعداوي" سيد رجب، ومن هنا تبدأ علاقة صداقة قوية تجمعهما، ويتحول اسمه لمصطفى الأجهر، الذي يسافر إلى أدغال افريقيا مع صديق له أصول أفريقية من أجل البحث عن الألماس، وفي نفس الوقت هناك من يرغب في التخلص منه، بينما هو يحاول البحث عن إخوته بعدما تشتتوا، ولم يعد يعلم مكانهم



انتقادات لقصة ومشاهد مسلسل "الأجهر" لعمر سعد



حكاية مصطفى الأجهر ربطها الكثيرون بقصة فيلم "blood diamond" الذي تصدر بطولته النجم ليوناردو دي كابريو وهو العمل الذي عرض في عام 2006 وتدور قصته حول رجل أمريكي يتجه إلى أفريقيا من أجل البحث عن الألماس، ويواجه مع صديقه الأفريقي العديد من الصعوبات واللحظات التي كادت أن تنهي حياتهما، خصوصا بسبب مطاردتهما من قبل عدد من الاشخاص، ليقتل في النهاية دي كابريو، ويعود صديقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا ربط الكثيرون بين قصة مسلسل "الأجهر" والفيلم حيث يتشابهان في أبرز القصص الرئيسية بهما



كما وضع المسلسل نفسه في موضوع المقارنات بسبب بعض مشاهده وتحديدا في الحلقة الأولى، والتي يظهر فيها الفنان الشاب "رابي سعد" نجل عمرو سعد والذي يجسد دور مصطفى الأجهر في فترة المراهقة أثناء هروبه من السجن، حيث يتجه إلى مواسير الخاصة بالصرف الصحي ليسير فيها ليهرب من خلالها، ويصل إلى خارج السجن، وهو المشهد الذي اعتبره البعض يحاكي لقطة هروب النجم تيم روبنز الذي جسد دور اندي دفرين في فيلم " The Shawshank Redemption"

مقارنات بين مشاهد مسلسل "قرة عينك" و"Desperate Housewives"

مسلسل "قرة عينك" للفنانة الكبيرة حياة الفهد أيضا لم يسلم من الانتقادات واتهامات البعض له، حيث اعتبر عدد من رواد السوشيال ميديا أن هناك لقطات ومشاهد من المسلسل تتشابه مع المسلسل الأمريكي "Desperate Housewives" الذي تم إنتاجه عام 2004، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وأعاد البعض تذكر بعض مشاهد المسلسل وتحديدا التي تخص عائلة "لينتي سكافو"، وطريقة تعاملها مع أبنائها بداية من الصراخ عليهم في الشارع، أو استخدام طرق عقابهم.

وربط الجمهور هذا اللقطات ببعض المشاهد التي ظهرت بها الفنانة شيماء علي في مسلسل "قرة عينك" التي تجسدت فيه دور "فاطمة" التي تواجه العديد من التحديات في حياتها، وتفقد الطريقة المثالية للتعامل مع أبنائها، البعض اعتبر أن هناك تشابه كبير بين المشاهد حول الأسرتين، والأساليب الخاصة بالتربية، وقد عرض مسلسل "Desperate Housewives" لمدة 8 مواسم كاملة، كان آخرها في عام 2012، ويشارك في بطولة مسلسل "قرة عينك" للفنانة حياة الفهد كل من بشير الغنيم، وسعاد علي، وشيماء علي، وبثينة الرئيسي، وعبدالعزيز النصار، وهو من تأليف علي شمس، وإخراج سعود بوعبيد.

مسلسل "الصفارة" لأحمد أمين متهم بالاقتباس

مسلسل الصفارة" العمل الدرامي الكوميدي الجديد للنجم أحمد أمين الذي يشارك به في دراما رمضان 2023، واجه كذلك في الساعات الماضية اتهامات باقتباس فكرته من عمل سينمائي شهير يحمل عنوان "click" للنجم آدم ساندلر، والذي تم إنتاجه عام 2006، المسلسل المصري يركز بشكل كبير على فكرة العودة للزمن من أجل محاولة تغيير الواقع الذي يعيشه البطل الذي يعمل كمرشد سياحي لكنه مر بالعديد من اللحظات الصعبة التي أثرت بشكل كبير على حياته، فيجد صفارة تعتبر قطعة آثرية تجعله قادر على العودة بالزمن للوراء من أجل تغيير هذا الواقع.

الأحداث التي وقعت كذلك في بعض مشاهد المسلسل تشابهت إلى حد ما مع مشاهد الفيلم، من حيث تغيير مستقبل البطل بسبب هذه الطريقة وأيضا ما وصل إليه، إلا أن البعض يرى أن المسلسل يحمل تجربة مختلفة، تتشابه مع عشرات الأعمال التي قدمت في العقود الماضية، خصوصا أن صناع العمل قد أعلنوا بشكل واضح أنه مأخوذ عن رواية "A Sound of Thunder" التي طرحت في عام 1952، واقتباس على إثرها العديد من الأعمال من بينها فيلم يحمل نفس الاسم عام 2005، ويشارك في بطولة مسلسل "الصفارة" كل من حاتم صلاح، وطه دسوتي، والفنانة الكبيرة أنعام سالوسة، وآية سماحة، وهو من إخراج علاء إسماعيل، والعمل مكون من 15 حلقة، ويعيد أحمد أمين للدراما الكوميدية بعد تجاربه الناجحة في كل من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، ومسلسل "جزيرة غمام".

أما فيلم "click" تدور قصته في إطار كوميدي وخيال علمي عن حياة مايكل نيومان، الذي يعمل فوق طاقته من أجل تنفيذ مهام عمله وضغوط مديره، حتى يحصل على جهاز ريموت من مهندس يدعى مورتي، يجعله قادر على التحكم في العالم من حوله، ليبدأ في تغيير واقع حياته، الفيلم قام بإخراجه فرانك كوراكي.