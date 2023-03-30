حالة غريبة .. بريطانية تفقد القدرة على التبول لأكثر من عام

وكالات / سما /

في حالة غريبة من نوعها، فقدت امرأة بريطانية القدرة على التبول فجأة لأكثر من عام، نتيجة لإصابتها بمرض نادر.

استيقظت بريطانية تدعى "إيل آدامز" عمرها 30 عامًا من النوم لتجد أنها لا تستطيع التبول حتى عندما شعرت أنها بحاجة إلى ذلك.

ذهبت إلى المستشفى العام للعاصمة البريطانية لندن، ووجد الأطباء أن إيل تحمل لترًا كاملًا من البول محتبسًا داخل مثانتها.

عادةً ما تكون مثانات النساء قادرة على حمل ما يصل إلى 500 مل فقط، ويمكن لمثانة الرجال استيعاب 700 مل، وفقا لصحيفة تايمز ناو نيوز.

قام الأطباء بتزويدها بقسطرة طارئة، وهو أنبوب لتصريف البول من المثانة، وتم تعليم إيل كيفية القسطرة الذاتية، وواصلت استخدام الجهاز في التبول لأكثر من عام.

سبب خطير لحالتها

بعد 14 شهرًا، تم تشخيص حالة إيلي بمتلازمة فاولر، وهي عدم القدرة على التبول بشكل طبيعي.

وفي ديسمبر 2021، تم تحذيرها من أنها قد تضطر إلى التبول باستخدام قسطرة لبقية حياتها.