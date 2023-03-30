  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط 633 كيلو جرام سلع غذائية مُخالفة جنوب قطاع غزة

الخميس 30 مارس 2023 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، في محافظة رفح جنوب قطاع غزة 633 كيلو جرام من السلع الغذائية المخالفة للمواصفات، لدى عدد من التجار، وذلك خلال جولة تفتيشية برفقة الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مباحث التموين في إطار المتابعة المستمرة للأسوق والمحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

وضَبطت مباحث التموين 300 كيلو جرام من التمر والمواد الغذائية؛ لوجود فساد ظاهري عليها، لدى أحد التجار بالمحافظة.

كما ضبطت مباحث التموين 333 لتر عصير مخالف للمواصفات لدى أحد التجار بالمحافظة.

وقال رئيس قسم مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة رفح المقدم إبراهيم شتات: إنه تم تحرير محضر ضبط للكمية المذكورة وإتلافها، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

ونوه إلى أن مباحث التموين أحالت ملف القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

#سلع غذائية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

استطلاعات رأي اسرائيلية : ائتلاف نتنياهو سيسقط في اي انتخابات قادمة

حاييم ليفين يتعهد بطرح قانون الإصلاح القضائي على الكنيست في الجلسة المقبلة

رغم الانفتاح العربي على دمشق .. قطر ترفض التطبيع مع سوريا

إسرائيل تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

الاعلام العبري:إقالة غالانت "صدمت" البيت الأبيض وإدارة بايدن بحثت إلغاء مشاركة نتنياهو في "قمة" افتراضية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

image_processing20230330-2769406-ka6i6x

غالانت : هناك إمكانية لاشتعال الأوضاع في مختلف الجبهات

نتنياهو : "تعزز اعتقادي بأن تعيين بن غفير جدير ومعقول"

منظمات يهودية : اقتحام جماعي كبير للأقصى الاحد القادم ..

“هآرتس” : إذلال بايدن لنتنياهو.. كيف يرى العالم الغربي “إسرائيل”؟

كي يبقى في منصبه : غالانت يعطي "ضوءا أخضر" لاعتذار علنيّ لنتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم