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في يوم الأرض.. 4800 أسير يقبعون في سجون الاحتلال

الخميس 30 مارس 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يقبع نحو (4800) أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في الذكرى الـ47 ليوم الأرض.

وأوضح نادي الأسير أن الأسرى يقبعون في 23 سجنا إسرائيليا، بينهم 29 أسيرة يقبعن في "سجن الدامون"، فيما يقبع 170 طفلاً، في سجون "عوفر، ومجدو، والدامون".

وبين أن عدد الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو بلغ (23) أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985.

كما يقضي (11) أسيرًا من المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.

وذكر النادي أن عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (554) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 (236) شهيداً، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

فيما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم (12) أسيراً.

وأكد النادي أن عدد الأسرى المرضى بلغ نحو (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، نذكر منهم: (وليد دقة، وعاصف الرفاعي، وموسى صوفان، وأحمد أبو عواد، وعلي الحروب).

فيما بلغ عدد المعتقلون الإداريون نحو (970)، حتى نهاية شهر شباط المنصرم.

#يوم الأرض #سجون الاحتلال #الاسرى

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