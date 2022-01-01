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غالانت : هناك إمكانية لاشتعال الأوضاع في مختلف الجبهات

الخميس 30 مارس 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت : هناك إمكانية لاشتعال الأوضاع في مختلف الجبهات



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي المقال من منصبه، يؤاف غالانت، الخميس، إن هناك إمكانية لاشتعال الأوضاع في مختلف الساحات والجبهات في المنطقة.

وأشار غالانت خلال زيارته لمقر جهاز "الشاباك"، بحضور ريئسه رونين بار، إلى أن هناك ساحات جديدة قد تظهر في حال اندلاع مواجهة على جبهات مختلفة.

وأضاف: "نحن في فترة أمنية معقدة .. إيران تشن حرب استنزاف ضد إسرائيل وفي نفس الوقت تتقدم في خططها للحصول على أسلحة نووية عسكرية".

وأشاد بجهود الشاباك في إحباط الهجمات التي حافظت على أمن "إسرائيل".

ورفض التعليق على قرار إقالته بشكل صريح، لكنه دعا إلى توحيد الخطاب.

يشار إلى أن غالانت لم يتسلم أي كتاب رسمي بإقالته، وسط جهود وساطة لإبقائه في منصبه وحل الخلافات بينه وبين بنيامين نتنياهو.

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