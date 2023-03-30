منظمات يهودية : اقتحام جماعي كبير للأقصى الاحد القادم ..

القدس المحتلة/ سما/

تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وسط دعوات تطلقها "جماعات الهيكل المزعوم" لاقتحامات واسعة للمسجد خلال أسبوع عيد الفصح.

وقام 73 مستوطنا باقتحام الاقصى خلال فترة الاقتحامات هذا اليوم، بحراسة شرطة وقوات الاحتلال وادى بعضهم الصلوات خلال اقتحام المسجد.

من جهة ثانية أعلنت منظمة (هار ايل) الشبابية عن نيتهم تنفيذ اقتحام جماعي كبير للأقصى، الاحد القادم، احتفالا "بيوم العالية" وهو اليوم العاشر من نيسان العبري ويرمز إلى الهجرات اليهودية من الشتات إلى فلسطين.

وقد دعت منظمة هار ايل اتباعها من الشباب لاقتحام الأقصى مرتدين قمصانا زرقاء تحمل عبارات الهيكل.

وخلال نفس اليوم ستقوم أكثر من جماعة بتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى .

ومن جهة ثانية دعت منظمات الهيكل جمهورها إلى إحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع على أبواب المسجد الأقصى المبارك مساء الأربعاء القادم، 14 مضان ، وحددت ساعة التجمع بالساعة 10:30 ليلاً، في حين أن وقت القربان توراتياً يبدأ من مغيب شمس يوم الأربعاء، وطالبت هذه الجماعات أنصارها بإحضار حيوانات القربان بهدف محاولة ذبحها ليلاً داخل المسجد الأقصى.

وعنوَنت منظمات الهيكل إعلانها بأنه إعلان عن "حالة طوارئ"، داعية كل أنصارها إلى المساهمة، وإلى "أن لا يفوتوا قربان الفصح في جبل الهيكل".

كما طالب 15 حاخاما في رسالة إلى نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالسماح للمستوطنين بذبح أضحية عيد الفصح في المسجد الأقصى هذا العام.