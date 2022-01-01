المحكمة تُغرم نجل نتنياهو في دعوى قذف وتشهير

القدس المحتلة / سما /

قررت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم، الخميس، أن لعضو الكنيست السابقة من حزب العمل، ستاف شافير، حق الدفاع عن قولها الحقيقة عندما وصفت يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأنه "عنصري" و"مزعج" و"عاطل عن العمل على حساب أموالنا".

كذلك قررت المحكمة أن يدفع نتنياهو الابن مبلغ 40 ألف شيكل لشافير، في إطار دعوى القذف والتشهير التي قدمتها ضد نتنياهو الابن.

ورفض القاضي، أفييم بركاي، دعوى مضادة قدمها يائير نتنياهو، وحكم عليه دفع مبلغ 30 ألف شيكل، كمصاريف للمحكمة.

وقدمت شافير دعوى قذف وتشهير ضد يائير نتنياهو في أعقاب نشره تغريدتين في تويتر صدها. وكتب في إحداهما "هل أنت متأكدة من أنك تريدين التحدث عن الأخلاق على إثر المشروع الفاشل الذي حاولت دفعه مع هاوي البيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال) والزائر الدائم لجزيرة البيدوفيليين التابعة لأبشتاين؟ هذا بشع من الخارج والداخل. وبات عليك أن تعثري على زوج عربي دائم لا يلقي بك، واذهبي إلى قرية وأسلمي واتركينا بهدوء".

ووصف يائير نتنياهو في التغريدة الثانية شافير بأنها "شيوعية" و"غبية" ومحبة للبدوفيليين"، وادعى أنه "لم آخذ شيكلا واحد من الدولة طوال حياتي".