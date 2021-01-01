الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع لـ 2022

رام الله / سما /

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2% في فلسطين خلال الربع الرابع للعام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021، ليشهد بذلك العام 2022 ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقارنة مع العام السابق.

وتشير التقديرات الأولية الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي على المستوى السنوي بنسبة 4% في فلسطين مقارنة مع العام السابق 2021، وخلال الربع الرابع للعام 2022 ارتفع الناتج المحلي بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام، حيث بلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 19%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية، الانشاءات، الإدارة العامة والدفاع بنسبة 4% لكل منهما، ثم نشاط الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، النقل والتخزين بنسبة 2% لكل منهما، ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 1%. إن هذا الارتفاع قابله انخفاض لنشاط الخدمات بنسبة 2%، ونشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 1%.

كذلك ظهر ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,331 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 690 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 788 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2022 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2% بالمقارنة مع الربع الثالث 2022، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,143 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 2% مقارنة مع الربع الثالث 2022، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 315 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة مع الربع الثالث 2022.