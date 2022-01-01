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بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Xiaomi تعلن عن هاتفها الجديد

الخميس 30 مارس 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Xiaomi تعلن عن هاتفها الجديد



وكالات / سما /

كشفت Xiaomi عن هاتف جديد زودته بمواصفات ممتازة، وستطرحه بسعر يجعله ينافس أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا من نفس الفئة.

ويأتي هاتف Redmi Note 12 Turbo الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (161.1/75.7.9) ملم، وزنه 181غ.

أما شاشته فأتت من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي 1000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 725، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغبايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية للجهاز أتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالاجهزة عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع تقنيات الشحن السريع، وسعر نسخه في الأسواق العالمية من المفترض أن يكون 270 يورو وسطيا.

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