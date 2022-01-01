فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس:
* "يديعوت أحرونوت":
- أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية
- أورلي أزولاي تكتب من واشنطن: بايدن سئم من سياسة نتنياهو التي تدوس الديمقراطية، ويزيل الغطاء عن نتنياهو
- أزمة التحالف مع واشنطن بسبب قوانين إضعاف الجهاز القضائي
- مطالبة وزير الجيش "المقال" بالاعتذار لنتنياهو عن توقيت كلمته التي دعا فيها إلى وقف إقرار القوانين لكي يبقى في منصبه
- محادثات وشكوك وعدم الثقة بين المتفاوضين من الائتلاف والمعارضة
- شرطة بن غفير: الحكومة ستقر يوم الأحد إقامة الحرس القومي
- تصريحات بايدن أدت إلى هبوط الأسهم والشيقل في بورصة تل أبيب
* "معاريف":
- أزمة أميركية: تعميق الشرخ بين واشنطن وتل أبيب
- المعارضة تهاجم نتنياهو وتقول إن التوتر مع واشنطن عملية إستراتيجية تشكل خطرا على أمن إسرائيل
- بن غبير يهاجم الولايات المتحدة: إسرائيل ليست نجما في العلم الأميركي
- يفاوضون ويهاجمون
- نتنياهو يطلب من الوزراء عدم التطرق إلى تصريحات بايدن
- مسؤول أميركي: الليكود يستطيعون مواصلة التهجم على بايدن لأن ذلك لن يغير من موقفه
- الأزمة مع واشنطن تمس بأمن إسرائيل
- وزير القضاء: سيتم إقرار القوانين في دورة الكنيست المقبلة
- لبيد: المفاوضات عبارة عن خدعة من الليكود
* "هآرتس":
- نتنياهو اعتقد أن حالة التوتر مع واشنطن يمكن السيطرة عليها لكنه ذهل من موقف الرئيس بايدن
- عاموس هرئيل يكتب: إهانة بايدن أوضحت لنتنياهو كيف يرى الغرب إسرائيل الآن
- لندو تكتب: تدخل الولايات المتحدة لفهمهم أنه لا يمكن الاعتماد على نتنياهو
- افتتاحية الصحيفة: بايدن انضم إلى المحتجين