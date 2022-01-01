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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 30 مارس 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس:

* "يديعوت أحرونوت":

- أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية  

- أورلي أزولاي تكتب من واشنطن: بايدن سئم من سياسة نتنياهو التي تدوس الديمقراطية، ويزيل الغطاء عن نتنياهو

- أزمة التحالف مع واشنطن بسبب قوانين إضعاف الجهاز القضائي  

- مطالبة وزير الجيش "المقال" بالاعتذار لنتنياهو عن توقيت كلمته التي دعا فيها إلى وقف إقرار القوانين لكي يبقى في منصبه  

- محادثات وشكوك وعدم الثقة بين المتفاوضين من الائتلاف والمعارضة

- شرطة بن غفير: الحكومة ستقر يوم الأحد إقامة الحرس القومي

- تصريحات بايدن أدت إلى هبوط الأسهم والشيقل في بورصة تل أبيب  

 

* "معاريف":

- أزمة أميركية: تعميق الشرخ بين واشنطن وتل أبيب

- المعارضة تهاجم نتنياهو وتقول إن التوتر مع واشنطن عملية إستراتيجية تشكل خطرا على أمن إسرائيل  

- بن غبير يهاجم الولايات المتحدة: إسرائيل ليست نجما في العلم الأميركي  

- يفاوضون ويهاجمون  

- نتنياهو يطلب من الوزراء عدم التطرق إلى تصريحات بايدن  

- مسؤول أميركي: الليكود يستطيعون مواصلة التهجم على بايدن لأن ذلك لن يغير من موقفه

- الأزمة مع واشنطن تمس بأمن إسرائيل  

- وزير القضاء: سيتم إقرار القوانين في دورة الكنيست المقبلة

- لبيد: المفاوضات عبارة عن خدعة من الليكود

 

* "هآرتس":

- نتنياهو اعتقد أن حالة التوتر مع واشنطن يمكن السيطرة عليها لكنه ذهل من موقف الرئيس بايدن  

- عاموس هرئيل يكتب: إهانة بايدن أوضحت لنتنياهو كيف يرى الغرب إسرائيل الآن

- لندو تكتب: تدخل الولايات المتحدة لفهمهم أنه لا يمكن الاعتماد على نتنياهو  

- افتتاحية الصحيفة: بايدن انضم إلى المحتجين

#الصحف الإسرائيلية

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