رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس:

* "يديعوت أحرونوت":

- أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية

- أورلي أزولاي تكتب من واشنطن: بايدن سئم من سياسة نتنياهو التي تدوس الديمقراطية، ويزيل الغطاء عن نتنياهو

- أزمة التحالف مع واشنطن بسبب قوانين إضعاف الجهاز القضائي

- مطالبة وزير الجيش "المقال" بالاعتذار لنتنياهو عن توقيت كلمته التي دعا فيها إلى وقف إقرار القوانين لكي يبقى في منصبه

- محادثات وشكوك وعدم الثقة بين المتفاوضين من الائتلاف والمعارضة

- شرطة بن غفير: الحكومة ستقر يوم الأحد إقامة الحرس القومي

- تصريحات بايدن أدت إلى هبوط الأسهم والشيقل في بورصة تل أبيب

* "معاريف":

- أزمة أميركية: تعميق الشرخ بين واشنطن وتل أبيب

- المعارضة تهاجم نتنياهو وتقول إن التوتر مع واشنطن عملية إستراتيجية تشكل خطرا على أمن إسرائيل

- بن غبير يهاجم الولايات المتحدة: إسرائيل ليست نجما في العلم الأميركي

- يفاوضون ويهاجمون

- نتنياهو يطلب من الوزراء عدم التطرق إلى تصريحات بايدن

- مسؤول أميركي: الليكود يستطيعون مواصلة التهجم على بايدن لأن ذلك لن يغير من موقفه

- الأزمة مع واشنطن تمس بأمن إسرائيل

- وزير القضاء: سيتم إقرار القوانين في دورة الكنيست المقبلة

- لبيد: المفاوضات عبارة عن خدعة من الليكود

* "هآرتس":

- نتنياهو اعتقد أن حالة التوتر مع واشنطن يمكن السيطرة عليها لكنه ذهل من موقف الرئيس بايدن

- عاموس هرئيل يكتب: إهانة بايدن أوضحت لنتنياهو كيف يرى الغرب إسرائيل الآن

- لندو تكتب: تدخل الولايات المتحدة لفهمهم أنه لا يمكن الاعتماد على نتنياهو

- افتتاحية الصحيفة: بايدن انضم إلى المحتجين