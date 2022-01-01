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علماء روس يدرسون فوائد عشبة تساعد في إبطاء الشيخوخة

الخميس 30 مارس 2023 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء روس يدرسون فوائد عشبة تساعد في إبطاء الشيخوخة



وكالات / سما /

اكتشف فريق من العلماء الروس خصائص مفيدة من عشبة "حشيشة الملوك"، تسهم بتحسين امتصاص الأكسجين وتعمل مثل مضادات الأكسدة في الجسم.

تمكن فريق علماء من جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية من دراسة فوائد هذه العشبة في ظروف مخبرية، حيث تم جمعها وتجفيفها، ليتم بعدها استخراج مادة "الكروماتوجيا" بهدف دراستها.

ووجد الباحثون أن المواد النشطة بيولوجيًا الموجودة في هذا النبات يمكن أن تؤثر على الخلايا المطفرة، وتساعد في تقليل نقص الأكسجة في الخلايا (نقص الأكسجين)، وتظهر أيضًا تأثيرات مشابهة لمضادات الأكسدة العامة ومضادات الميكروبات التي تقي من أمراض القلب.

وفقا للعلماء، فإن وجود مثل هذه الخصائص يعني أنه يمكن استخدام حشيشة الدود لتطوير أغذية وظيفية جديدة للحفاظ على النشاط البشري وطول العمر - منتجات واقية من الشيخوخة.

ستسمح النتائج التي تم الحصول عليها بتطوير منتجات محددة تعتمد على هذه النبتة لصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل والصناعات الأخرى.

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