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7 مباريات نارية تنتظر ليفربول في أبريل

الخميس 30 مارس 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 مباريات نارية تنتظر ليفربول في أبريل



وكالات / سما /

تنتظر فريق ليفربول سبعة مباريات نارية في شهر أبريل، على أمل أن ينجح فيها فريق الألماني يورجن كلوب في تحقيق النتائج التي تساعده على حجز مقعده بالنسخة المقبلة من دوري ابطال أوروبا، بعد الخروج من المسابقة هذا الموسم على يد ريال مدريد الإسباني.

ويستهل ليفربول شهر أبريل لمواجهة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، الذي سيخوض فيه الفريق كل مباريات الشهر، يوم الأول من الشهر، على أن يخرج بعدها لملاقاة تشيلسي بعد ثلاثة أيام فقط، في البريميرليج أيضاً وفي ملعب ستامفورد بريدج.

وبعد ذلك، يستقبل ليفربول نظيره أرسنال، متصدر جدول ترتيب البريميرليج، في ملعب أنفيلد رود، يوم التاسع من أبريل ضمن منافسات الدوري المحلي، قبل أن يخرج لملاقاة ليدز يونايتد خارج قواعده في نفس المسابقة، يوم السابع عشر من الشهر المقبل.

ويستقبل رفاق المصري محمد صلاح فريق نوتنجهام فورست بعد ذلك، في الثاني والعشرين من أبريل، قبل أن يخرج لملاقاة وست هام في لندن في أربعة أيام فقط.

ويختتم فريق الكوب مبارياته في الدوري الإنجليزي خلال أبريل بمواجهة توتنهام هوتسبير في ملعب أنفيلد، يوم 30، على أمل أن يكون الفريق قد وصل إلى هذا التاريخ ووضعيته أفضل في جدول ترتيب المسابقة.

 
#محمد صلاح #ليفربول #يورجن كلوب

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