4 أندية إنجليزية تنتظر رحيل فاتي من برشلونة

تترقب أندية أوروبا الكبرى ما ستنتهي إليه علاقه أنسو فاتي مع برشلونة في ظل تصريحات والده الأخيرة.

وشن والد فاتي هجوماً لاذعاً على مُدرب الفريق الأول تشافي بسبب عدم مُشاركة نجله بصورة مُنتظمة مع البلوجرانا هذا الموسم.

وشارك فاتي مع برشلونة خلال هذا الموسم في كافة المُسابقات في 38 مُباراة، سجل فيهم 6 أهداف، وصنع 3 أهداف لزملائه، وهي بالتأكيد أرقام لا ترقى للتوقعات من صاحب القميص رقم 10.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فهُناك 4 أندية إنجليزية تُراقب موقف فاتي في برشلونة وهي أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي ونيوكاسل.

وأكد التقرير على أن الأندية المُهتمة بخدمات فاتي ستتحرك إذا قرر برشلونة بيع اللاعب الشاب في الصيف.

ويبلغ فاتي من العُمر 20 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2027.

وكان قد تم تصعيد فاتي في سبتمبر 2020 للفريق الأول لنادي برشلونة الذي لعب معهم 25 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 25 هدفاً، وصنع 9 أهداف لزملائه.