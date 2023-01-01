مانشستر يونايتد يُسرع وتيرة عملية ضم هاري كين

يسعى نادي مانشستر يونايتد لضم المُهاجم الإنجليزي المُخضرم هاري كين، لاعب توتنهام، وأحد أيقونات الدوري الإنجليزي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية فإن مانشستر يونايتد يأمل في حسم الصفقة المُثيرة التي لن تقل قيمتها عن 80 مليون باوند، في ظل مُنافسة من بايرن ميونخ وبرشلونة وتشيلسي.

وذكر التقرير أن المُدير الفني للشياطين الحُمر إيريك تين هاج يعتبر التعاقد مع هاري كين أولوية تعاقدية للنادي في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة اليونايتد لن تنتظر لنهاية الموسم قبل أن تفتح قناة التفاوض مع توتنهام من أجل إتمام الصفقة.

ويأمل تين هاج أن تنجح مساعي اليونايتد لحسم العملية في ظل المُنافسة المُحتدمة، ويرغب الخبير الهولندي في بداية التفاوض مع السبيرز خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

ويؤمن المُدرب الهولندي بأن كين قادر على تحويل الفريق لمُنافس جدي على الألقاب خلال الموسم المُقبل.

ويبلغ كين من العُمر 29 عاماً، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع توتنهام في يونيو 2024.