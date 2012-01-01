مودريتش مستاء من تجاهل ريال مدريد!

كشف برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني، امس الأربعاء، النقاب عن شعور الكرواتي لوكا مودريتش بحالة من الاستياء تجاه إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب تجاهل عملية تجديد عقده.

ويرتبط مودريتش بعقد مع إدارة الريال، برئاسة فلورنتينو بيريز، يصل لخط النهاية في يونيو القادم، ورغم كون اللاعب يواصل الظهور بمستويات مبهرة، مع تقدمه في السن، إلا أن إدارة الميرينجي لم تحرك ساكناً من أجل الجلوس على طاولة واحدة والتوقيع على عقد جديد.

وأشار البرنامج إلى استياء مودريتش من حالة الصمت داخل الريال بخصوص عملية تجديد عقده، مفيداً بأن النادي لم يتواصل معه حتى الآن من أجل تقديم عرض العقد الجديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه الريال بالفعل بعرضين على طاولة الثنائي توني كروس وكريم بنزيما، من أجل تجديد عقديهما لموسم آخر، علماً بأن لاعب الوسط الألماني ينتهي عقده في نهاية الموسم، وطلب منه النادي الاستمرار وقبول عرض التجديد.

مودريتش، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، يتواجد في مدريد منذ أغسطس 2012، وكانت آخر مرة وقع فيها على عقد جديد مع الإدارة، في يونيو الماضي، لمدة موسم واحد، ويأمل اللاعب في الحصول على فرصة للاستمرار لموسم آخر في سانتياجو بيرنابيو قبل تعليق حذائه.