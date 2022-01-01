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لويس إنريكي يشعل تقارير مانشستر سيتي بتصريح مثير

الخميس 30 مارس 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لويس إنريكي يشعل تقارير مانشستر سيتي بتصريح مثير



وكالات / سما /

أشعل المدرب الإسباني لويس إنريكي مارتينيز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، التقارير الصحفية التي تربطه بإمكانية تولي تدريب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وزعمت تقارير صحفية بريطانية، في الساعات الماضية، أن إنريكي قد يتواجد على رأس العارضة الفنية في سماوي مانشستر، حال رحيل مواطنه بيب جوارديولا عن فريق ملعب الاتحاد.

وتحدث إنريكي لشبكة سير خيخون الإسبانية عن مستقبله والوجهة التي يريدها في الفترة المقبلة، بعدما فك ارتباطه بمنتخب إسبانيا بعد الفشل في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وفتح الباب أمام إمكانية التدريب في الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب البارسا السابق” بالطبع أود أن أحصل على خبرة التدريب في البريميرليج، ولكني قد أقبل فقط مشروعاً شيقاً، وسأنضم إلى فريق يمكنه أن يصل بعيداً ويحقق الألقاب والعديد من الأشياء الهامة”.

وأضاف إنريكي” تلقيت بالفعل عدة عروض من منتخبات وطنية في الفترة الماضية، ولا أغلق الباب أمام أي خيار، كل الخيارات متاحة بالنسبة لي”.

#لويس إنريكي

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