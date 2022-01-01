لويس إنريكي يشعل تقارير مانشستر سيتي بتصريح مثير

أشعل المدرب الإسباني لويس إنريكي مارتينيز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، التقارير الصحفية التي تربطه بإمكانية تولي تدريب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وزعمت تقارير صحفية بريطانية، في الساعات الماضية، أن إنريكي قد يتواجد على رأس العارضة الفنية في سماوي مانشستر، حال رحيل مواطنه بيب جوارديولا عن فريق ملعب الاتحاد.

وتحدث إنريكي لشبكة سير خيخون الإسبانية عن مستقبله والوجهة التي يريدها في الفترة المقبلة، بعدما فك ارتباطه بمنتخب إسبانيا بعد الفشل في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وفتح الباب أمام إمكانية التدريب في الدوري الإنجليزي.