مقتل شاب من غزة طعنًا على يد شاب آخر في السويد

غزة/ سما /

قتل مساء أمس الأربعاء، الشاب عبدالرحمن ناصر المصري، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، جراء تعرضه للطعن من قبل شاب آخر من سكان نفس المحافظة، في مدينة أوبسالا رابع أكبر مدن السويد.

وبحسب مصادر عائلية، فإن شاب آخر من عائلة المصري أصيب بجروح في الحادثة بعد شجار نشب بينهم.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة السويدية، بأنه تم اعتقال متورطين بالحادث، وتم فتح تحقيق في ظروفه.

وأدانت عائلة الشاب المتهم بالقتل، الجريمة، وأكدت التزامها تجاه عائلة القتيل بكل ما يترتب عن هذه الجريمة من الناحية الشرعية والقانونية و العرفية.