  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة ثلاثة شبان واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال بلدة قباطيا

الخميس 30 مارس 2023 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت بلدة قباطيا جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قباطيا، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل.

وأَضافت أن قوات الاحتلال احتجزت نزال لعدة ساعات، قبل أن تعتقل شقيقه معتصم.

وقالت مصادر طبية إن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.

#قباطية #جنين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صوم وصلاة وافطار.. شاهد: هذا ما فعله رئيس وزراء إسكتلندا بعد انتخابه ..

اعتذرت لـ"ابو هولي" ..اللجان الشعبية لمخيمات اللاجئين في الضفة تعقد اجتماعا مع اللواء فرج

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

استطلاعات رأي اسرائيلية : ائتلاف نتنياهو سيسقط في اي انتخابات قادمة

حاييم ليفين يتعهد بطرح قانون الإصلاح القضائي على الكنيست في الجلسة المقبلة

رغم الانفتاح العربي على دمشق .. قطر ترفض التطبيع مع سوريا

إسرائيل تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

كي يبقى في منصبه : غالانت يعطي "ضوءا أخضر" لاعتذار علنيّ لنتنياهو

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

الاعلام العبري:إقالة غالانت "صدمت" البيت الأبيض وإدارة بايدن بحثت إلغاء مشاركة نتنياهو في "قمة" افتراضية

استطلاعات رأي اسرائيلية : ائتلاف نتنياهو سيسقط في اي انتخابات قادمة

اشتية: الاقتصاد الفلسطيني تعافى بعد جائحة كورونا ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم