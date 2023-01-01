  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الخميس 30 مارس 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونفذت تلك القوات، اقتحامات لعدد من المناطق، منها جنين ونابلس، ورام الله، والخليل، وغيرها.

وأصيب شابان، بجروح وصفت بالطفيفة والمتوسطة، خلال مواجهات وقعت في بلدة قباطية جنوب جنين، والتي شهدت عملية اقتحام استمرت نحو 3 ساعات، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة المختلفة.

واعتقلت تلك القوات المحرر محمود نزال ومعتصم زياد نزال.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد حمايل من بلدة بيتا وأخضعته لتحقيق ميداني قبل أن تعاود الإفراج عنه لاحقًا، فيما اعتقلت الشاب إسماعيل النجار من قرية يتما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد أبو ماريا بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت أمر.

فيما اعتقل الأسير المحرر نور صرصور من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد عبد الله السقا ويوسف مازن شحادة بعد اقتحامها مخيم قلنديا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أمجد عودة.

فيما اعتقل الشاب حمادة عبد الوهاب من دير بلوط قرب سلفيت.

كما اقتحمت تلك القوات منطقة سطح مرحبا في البيرة، إلى جانب بلدة عزون في قلقيلية.

الأكثر قراءة اليوم

صوم وصلاة وافطار.. شاهد: هذا ما فعله رئيس وزراء إسكتلندا بعد انتخابه ..

اعتذرت لـ"ابو هولي" ..اللجان الشعبية لمخيمات اللاجئين في الضفة تعقد اجتماعا مع اللواء فرج

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

استطلاعات رأي اسرائيلية : ائتلاف نتنياهو سيسقط في اي انتخابات قادمة

حاييم ليفين يتعهد بطرح قانون الإصلاح القضائي على الكنيست في الجلسة المقبلة

رغم الانفتاح العربي على دمشق .. قطر ترفض التطبيع مع سوريا

إسرائيل تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

كي يبقى في منصبه : غالانت يعطي "ضوءا أخضر" لاعتذار علنيّ لنتنياهو

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

الاعلام العبري:إقالة غالانت "صدمت" البيت الأبيض وإدارة بايدن بحثت إلغاء مشاركة نتنياهو في "قمة" افتراضية

استطلاعات رأي اسرائيلية : ائتلاف نتنياهو سيسقط في اي انتخابات قادمة

اشتية: الاقتصاد الفلسطيني تعافى بعد جائحة كورونا ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم