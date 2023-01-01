قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونفذت تلك القوات، اقتحامات لعدد من المناطق، منها جنين ونابلس، ورام الله، والخليل، وغيرها.

وأصيب شابان، بجروح وصفت بالطفيفة والمتوسطة، خلال مواجهات وقعت في بلدة قباطية جنوب جنين، والتي شهدت عملية اقتحام استمرت نحو 3 ساعات، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة المختلفة.

واعتقلت تلك القوات المحرر محمود نزال ومعتصم زياد نزال.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد حمايل من بلدة بيتا وأخضعته لتحقيق ميداني قبل أن تعاود الإفراج عنه لاحقًا، فيما اعتقلت الشاب إسماعيل النجار من قرية يتما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد أبو ماريا بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت أمر.

فيما اعتقل الأسير المحرر نور صرصور من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد عبد الله السقا ويوسف مازن شحادة بعد اقتحامها مخيم قلنديا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أمجد عودة.

فيما اعتقل الشاب حمادة عبد الوهاب من دير بلوط قرب سلفيت.

كما اقتحمت تلك القوات منطقة سطح مرحبا في البيرة، إلى جانب بلدة عزون في قلقيلية.