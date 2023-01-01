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القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الخميس 30 مارس 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة/ سما /

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس 30 مارس 2023 على النحو التالي: -

بندورة                          1 شيكل

بصل                            2.2 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                     3 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"      6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                       10 شيكل

باذنجان                        3 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                            3 شيكل

لفت                             1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

جزر عادي                   2 شيكل

بطاطا حلوة                  1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة              1.2 شيكل

كوسا                          3 شيكل

فول اخضر                  3 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 4 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               3 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                          4 شيكل

بندورة شيري             2.5 شيكل

بازيلاء خضراء          4 شيكل

دجاج                       11 شيكل

لحوم حمراء              36 شيكل

طبق البيض               17 شيكل

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