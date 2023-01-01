حاييم ليفين يتعهد بطرح قانون الإصلاح القضائي على الكنيست في الجلسة المقبلة

القدس المحتلة/ سما/

قال موقع والا العبري اليوم الأربعاء إن زعيم المعارضة يائير لابيد هاجم وزير القضاء ياريف ليفين بعد رسالة بعث بها إلى أنصاره تعهد فيها بطرح قانون الإصلاح القضائي في الجلسة المقبلة للكنيست.

ونقلت الصحفية الإسرائيلية دافنا ليال، عن ليفين وقال: "سأبذل قصارى جهدي لإنصاف وإقرار قانون الإصلاح القضائي في الجلسة القادمة.

وأضاف: "سننظم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد حتى يعرفوا ما يريده غالبية الجمهور ونحن آمل أن يتوقف أولئك الذين يؤذوننا من بيننا عن فعل ذلك ".

ورداً على ذلك قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "لمن سألني عن سبب شكوكي. على نتنياهو أن يوضح أن هذا الإعلان ليس في ذهنه، حيث يقول وزير القضاء أن المفاوضات في مقر الرئيس مزورة".