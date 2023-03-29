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الكحلوت تكشف عن آخر المعلومات بشأن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية بغزة

الأربعاء 29 مارس 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكحلوت تكشف عن آخر المعلومات بشأن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية بغزة



غزة / سما/

قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء 29/3/2023: إن ما يرد من معلومات بشأن صرف مخصصات الشؤون هو فقط ما يصدره الإعلام حتى اللحظة، مؤكدةً أن الأمور كما هي ولا يوجد أي معلومة في الأفق بشأن توزيع الشؤون.

وعبرت الكحلوت عن أملها أن يصل أي معلومات مع وزارة المالية بشأن موعد توزيع الشؤون الاجتماعية .

وبينت الكحلوت أن الوزارة بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان بتوزيع مساعدات على نحو 30 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة كدفعة أولى وسنواصل عملنا لتغطية أكبر عدد ممكن من هذه الأسر.

وكانت عدة مصادر سربت معلومات جديدة بشأن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية ، وخاصة بعد تناقض كافة التصريحات السابقة مع الحقائق ، حيث بينت المصادر أن الصرف قد يكون بعد صرف رواتب الموظفين العموميين والتي يتم صرفها في بداية كل شهر .

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