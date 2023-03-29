القدس: طالبة يتيمة تناشد أهل الخير لمواصلة مشوارها التعليمي

القدس المحتلة/ سما/

براءة في سنتها الدراسية الاولى، بدعم من أهل الخير تمكنت من دفع رسوم تسجيلها للفصل الدراسي الاول، الا أن ظروفها الصعبة تقف عائقا امام مواصلة مشوارها التعليمي.

براءة ملتحقة في كلية المهن الصحية، توفي والدها لتصبح بعده وحيدة في مواجهة التحديات وصعوبات الحياة، لا يوجد معيل للعائلة سوى شقيقها الذي يبلغ من العمر 17 عاما وبالكاد يوفر احتياجات الاسرة الاساسية.

العائلة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتتلقى مساعدات نقدية حتى تعينهم ، حلم العائلة ان تحصل ابنتها على شهادة جامعية تغير واقعهم المؤلم وتشكل لهم معبرا امن نحو مستقبل افضل، علما ان المبلغ المطلوب 4000 شيقل.

ولتقديم المساعدة والاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0597032595 مع الشكر.