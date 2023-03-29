  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدس: طالبة يتيمة تناشد أهل الخير لمواصلة مشوارها التعليمي

الأربعاء 29 مارس 2023 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: طالبة يتيمة تناشد أهل الخير لمواصلة مشوارها التعليمي



القدس المحتلة/ سما/

 براءة في سنتها الدراسية الاولى، بدعم من أهل الخير تمكنت من دفع رسوم تسجيلها للفصل الدراسي الاول، الا أن ظروفها الصعبة تقف عائقا امام مواصلة مشوارها التعليمي.

براءة ملتحقة في كلية المهن الصحية، توفي والدها لتصبح بعده وحيدة في مواجهة التحديات وصعوبات الحياة، لا يوجد معيل للعائلة سوى شقيقها الذي يبلغ من العمر 17 عاما وبالكاد يوفر احتياجات الاسرة الاساسية.

العائلة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتتلقى مساعدات نقدية حتى تعينهم ، حلم العائلة ان تحصل ابنتها على شهادة جامعية تغير واقعهم المؤلم وتشكل لهم معبرا امن نحو مستقبل افضل، علما ان المبلغ المطلوب 4000 شيقل.

ولتقديم المساعدة والاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0597032595 مع الشكر.

الأكثر قراءة اليوم

سد النهضة كارثة مصر: دعوات لتدمير السد الركامي الجانبي وإعادة حجمه لـ 14 مليار

نتنياهو يرد على بايدن.. غانتس: "انذار عاجل"

الشهيد أمير أبو خديجة: من "حرس الرئيس" إلى "الرد السريع"

هل سيعود الشتاء خلال الأيام القادمة؟

صوم وصلاة وافطار.. شاهد: هذا ما فعله رئيس وزراء إسكتلندا بعد انتخابه ..

يديعوت: كيف تحول نتنياهو من ساحر إلى أرنب؟

خشية فلسطينية من تصدير الأزمة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

حول بايدن .. نتنياهو يوعز لوزراء حكومته بالتالي ..

بن غفير لبايدن : "لسنا نجمة اخرى في العلم الأمريكي".. ماعلاقة اقالة غالنت بغزة ؟

لقاء نتنياهو وأوستن بالمطار ذكّر الأميركيين بزياراتهم للعراق وحذروه من التالي ..

صوم وصلاة وافطار.. شاهد: هذا ما فعله رئيس وزراء إسكتلندا بعد انتخابه ..

photo_2023-03-29_03-44-48

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم