إسرائيل تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

القدس المحتلة/ سما/

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستصبح ضمن الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

وقال نتنياهو "إن إسرائيل ستنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في سبتمبر 2023، والذي سيسمح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة".

وكتب على "تويتر": "اليوم ننقل أنباء مهمة إلى الاسرائيليين كما وعدنا، تم بنجاح استكمال المتطلبات التشريعية للحصول على إعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة"، مضيفا: "في الأشهر المقبلة، سنلبي المتطلبات الإضافية، وفي سبتمبر 2023، من المتوقع أن تدخل إسرائيل في قائمة الدول المعفاة من التأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح نتنياهو في بيان له "أن هناك قضايا ثقيلة أخرى تمنع الترويج للإعفاء من التأشيرة، أولاً وقبل كل شيء توفير معاملة متساوية للأمريكيين من أصل فلسطيني".

وأشار إلى قضية إعفاء الأمريكيين من أصل فلسطيني من التأشيرة ما زالت مفتوحة ولا يوجد إجماع بشأنها".

ورغم هذا الإعلان الرسمي من نتنياهو، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة حول الموضوع. فيما قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، لموقع jewish insider: "من المحتمل أن يتم ذلك".

وحسب موقع وزارة الأمريكية، فإن 41 دولة مدرجة ضمن هذا البرنامج الذي يسمح لمواطني هذه الدول من السفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو العمل للإقامة لمدة 90 يوما أو أقل دون الحصول على تأشيرة.

ويتبين أنه لا يوجد أي دولة عربية موجودة على هذه اللائحة، التي معظمها هي دول أوروبية، بالإضافة إلى تايوان واليابان وكوريا الجنوبية.