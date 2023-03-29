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أذربيجان تفتتح سفارتها في تل أبيب

الأربعاء 29 مارس 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أذربيجان تفتتح سفارتها في تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

تفتتح أذربيجان سفارتها الدائمة في إسرائيل اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1991.

وأفاد موقع "والا" العبري بأن السفير الأذري مختار محمدوف قدم هذا الأسبوع ميثاق التعيين إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ.

وأشار إلى أن أذربيجان "الدولة العلمانية"، هي أول دولة مسلمة شيعية تفتح سفارة لها في إسرائيل.

ورحبت إسرائيل بافتتاح أذربيجان سفارة لها في تل أبيب بعد 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في القدس

وقال كوهين: "افتتاح السفارة الأذرية في إسرائيل دليل آخر على تعزيز العلاقات بين البلدين، وأذربيجان دولة مسلمة وموقعها الاستراتيجي يجعل العلاقة بيننا ذات أهمية كبيرة وإمكانيات كبيرة".

وأضاف: "لقد وافقت مع وزير الخارجية بيراموف حول تشكيل جبهة موحدة ضد إيران وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار".

وأشار كوهين إلى أنه سينفذ زيارة دبلوماسية قريبا إلى العاصمة الأذرية باكو مع وفد اقتصادي كبير، لتعميق العلاقات بين البلدين.

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