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صور.. ضبط 3923 قطعة مفرقعات وألعاب نارية خطرة شمال القطاع

الأربعاء 29 مارس 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. ضبط 3923 قطعة مفرقعات وألعاب نارية خطرة شمال القطاع



غزة / سما /

ضبطت دائرة المباحث العامة في الشرطة "قسم التحري" بمحافظة شمال غزة، 3923 قطعة مفرقعات وألعاب نارية خطرة.

وأوضحت "المباحث"، أنها ضبطت من خلال متابعتها للأسواق والمحال التجارية في محافظة شمال غزة، ثلاثة مروجي مفرقعات وأربعة محال تجارية كانت تبيع هذه المفرقعات.

وبيّنت المباحث أن عملية الضبط تأتي في ظل المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب والمفرقعات النارية، لما تشكله من خطر على حياة المواطنين وسلامتهم، مؤكدةً أنها تبذل كافة الجهود للحد منها.

وأشارت مباحث الشمال إلى أنها دونت محضر ضبط بالألعاب النارية المضبوطة، وأحالت المتهمين والمضبوطات لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

 

 

 

#المباحث العامة #غزة #ألعاب نارية

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