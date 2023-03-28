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حول بايدن .. نتنياهو يوعز لوزراء حكومته بالتالي ..

الأربعاء 29 مارس 2023 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حول بايدن .. نتنياهو يوعز لوزراء حكومته بالتالي ..



القدس المحتلة / سما /

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر الأربعاء، إلى وزراء حكومته بالامتناع عن التعليق على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن الهدف من هذه الخطوة احتواء التوتر مع الإدارة الأميركية.

وكان بايدن قال في مؤتمر صحفي أنه لن يقوم بدعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في المنظور القريب، وأنه يجب على حكومته أن تقوم بتسوية فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية.

ورد نتنياهو عليه لاحقًا، بالقول إن "إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها بإرادة مواطنيها وليس على أساس ضغوط خارجية".

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