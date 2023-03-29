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وزارة التعليم تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة 2023

الأربعاء 29 مارس 2023 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التعليم تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة 2023



غزة / سما /

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بعقد الاختبار التدريبي لطلبة الثانوية العامة للعام 2023.

ويستمر الاختبار لعدة أيام في جميع مديريات التعليم، حيث يهدف لتدريب وتأهيل الطلبة على الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة النهائية.

وتكمن أهمية الاختبار التدريبي في تعريف الطلبة بامتحانات الثانوية العامة من حيث ورقة الامتحان وورقة الإجابة وطبيعة الأسئلة وكيفية التعامل معها، واستثمار الوقت الأمثل للإجابة، إضافة إلى تخفيف التوتر والقلق.

وشاركت وفود تربوية في متابعة مجريات الاختبار في العديد من المدارس.

#الاختبارات التدريبية #وزارة التعليم #طلبة الثانوية العامة

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