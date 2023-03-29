سرقة سيارة ريهانا التي تبلغ 37 ألف دولار

وكالات / سما /

بعد مرور عدة أيام فقط على اقتحام منزلها، صدمة أخرى عاشتها النجمة العالمية ريهانا بعد أن تم سرقت سيارتها من أمام منزلها في لوس أنجلوس.



وذكر موقع TMZ الأمريكي أن سيارة النجمة التي تنتظر طفلها الثاني من زوجها آساب روكي من نوع "أودي سيدان" 2012، والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 37000 دولار، قد تمت سرقتها من أمام منزلها بعد أن ترك السائق المحرك يعمل ودخل إلى المنزل.

ونقل الموقع أعلاه عن الشرطة تصريحات سائق النجمة الذي يعتقد أن شخصًا ما قفز إلى السيارة وانطلق بها بسرعة.

لكن حتى الساعة لم يعرف ما إذا كانت النجمة تواجدت في المنزل لحظة وقوع الحادثة أما أنها كانت بعيدة عن ذلك.

اقتحام منزل ريهانا

وكانت ريهانا قد تعرضت لموقف مخيف بعد أن اقتحم رجل غريب منزلها ليس بهدف السرقة أو القتل إنما ليطلب يدها للزواج.

وفي هذا السياق، ذكر موقع TMZ الأمريكي أن الشرطة حضرت على الفور إلى المكان لتحقيق بملابسات ما حدث.

كما ورد في تقرير الموقع أن الرجل، الذي قبض عليه، سافر من ولاية ساوث كارولينا، لمنزل ريهانا في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وفور دخوله قام فريق تأمين المنزل، بالاتصال بالشرطة.

وقد طلب منه فريق الأمن المغادرة وعدم العودة للمنزل عدة مرات، إلا أنه رفض ذلك فما كان من الشرطة إلا أن اعتقلته فور وصولها.