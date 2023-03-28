سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

وكالات / سما /

النجاح ونيل الأماني وتحقيق الأحلام لا يتحققون إلا بالإصرار والعزيمة، وعدم التوقف عن محاولة التقدم والتطور، وعدم الاستسلام للفشل أو اليأس والإحباط.، وليس عيباً أن تسقط، ولكن العيب أن تركن إلى السقوط.، أما الإصرار فيمكن تلخيصه في مواصلة الجهد والعمل الدائم لتحقيق هدف ما، دون الاستسلام حتى يتحقق النجاح.

فالإصرار والعزم، وحدهما الدافعان نحو النجاح، أما الفشل فينبغي أن يكون معلماً لنا وليس مقبرة لطموحاتنا.



ووفقاً لموقع Daily Mail، فقد أثبتت سيدة من كوريا الجنوبية أنه بالإصرار والمثابرة وعدم اليأس يمكنها تحقيق حلمها الذي ظلت عاكفة على تحقيقه لسنوات.. إليكم التفاصيل.

قصة نجاح استمر سنوات لتحقيقه

برزت قصة امرأة تُدعى تشاسا سون أنفقت 11 ألف جنيه إسترليني للحصول على رخصة القيادة، ونجحت أخيراً في محاولاتها البالغ عددهم 960، في الظهور مرة أخرى بعد 15 عاماً تقريباً من احتلال قصتها عناوين الصحف الدولية، حيث تمت إعادة مشاركة قصة تشا سا سون على موقع reddit، التي حظيت بالاهتمام بسبب إصرارها في الحصول عل رخصة قيادتها.



قامت تشا سا سون بأول محاولة لها في الاختبار الكتابي للحصول على رخصة القيادة في أبريل 2005، لكنها للأسف لم تنجح. ومع ذلك، لم تيأس، واستمرت في أداء الاختبارات. كانت تخضع للامتحان كل يوم، لمدة خمسة أيام في الأسبوع على مدى ثلاث سنوات.



ثم قلَّصت هذا إلى مرتين فقط في الأسبوع، حتى اجتازت أخيراً الاختبار الكتابي، في محاولتها رقم 860. وبمجرد أن اجتازت الاختبار الكتابي، انتقلت إلى الاختبار العملي، والذي شكَّل أيضاً تحدياً فارقاً بالنسبة لها.



وبعد أن أجرت هذا الاختبار عشرات المرات، وصل إجمالي عدد اختبارات القيادة إلى 960، بين المكتوب والعملي. بينما كانت تكلفة هذه المحاولات حوالي 12500 يورو (11 ألف جنيه إسترليني) وفقاً للتقارير. لم تستسلم تشا سا سون على الرغم من النفقات، لأنها كانت بحاجة إلى أن تكون قادرة على القيادة من أجل مشروع بيع الخضار الخاص بها.



قال مدرب القيادة الخاص بها في مدرسة جيونبوك لتعليم قيادة السيارات، أنه عندما نجحت أخيراً، كان ذلك بمثابة تخلص لعبء ثقيل على ظهورهم. وأضاف: "عندما حصلت أخيراً على رخصتها، خرجنا جميعاً نبتهج وعانقناها، وقدمنا لها الزهور".



تصدرت قصة تشا سا سون عناوين الصحف الدولية بسبب مثابرتها، مما جعلها من المشاهير على الصعيد الوطني. حتى أنها حصلت على سيارة جديدة بقيمة 13 ألف يورو (11.640 جنيهاً إسترلينياً) من شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.