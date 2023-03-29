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لمرضى السكري.. 7 نصائح لسحور صحي

الأربعاء 29 مارس 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لمرضى السكري.. 7 نصائح لسحور صحي



وكالات / سما /

في شهر رمضان المبارك، يشغل كثيرا من الناس وخاصة المرضى فكرة ما يجب تناوله في السحور للحفاظ على صحتهم، ومن هذا المنطلق قدمت العديد من المراكز الصحية بعض النصائح لسحور صحي لمرضى السكري في ظل الصيام بالشهر الفضيل.

وتضمنت النصائح المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأخير السحور قدر الممكن وتجنب تناول المخللات والمملحات.

كما أنه يفضل تناول الفول والتقليل من الخبز قدر الإمكان، والحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي، وضرورة تجنب الشاي والقهوة حتى لا يزيد إدرار البول.

ومن ضمن النصائح أيضا ضرورة شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور لأن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء.

 
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